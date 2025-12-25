Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 05:30

Гороскоп 25 декабря: кому можно не работать и зачем поощрять лень

Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для женщин и мужчин: ленимся, забрасываем дела Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для женщин и мужчин: ленимся, забрасываем дела Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гороскоп на 25 декабря для женщин и мужчин предупреждает о неожиданных событиях. Поскольку сегодня все равно все пойдет не по плану, то вполне можно позволить себе расслабиться и махнуть рукой на скучные ежедневные обязанности. Позвольте себе немного полентяйничать, чтобы набраться сил перед последним трудовым подвигом в этом году.

Гороскоп на 25 декабря для мужчин:

  • Овен. Отличный день для начала новых проектов — они быстро принесут хорошие результаты. Сегодня пойдет на пользу общение, особенно с новыми людьми. Вечером займитесь спортом, чтобы разгрузить мозг.
  • Телец. Динамичный и позитивный день. В личной жизни все налаживается, а вот на работе возможны конфликты. Вечером прогуляйтесь — это поможет обрести внутреннюю гармонию.
  • Близнецы. Если у вас появится желание опустить руки перед чередой проблем, вспомните, что такое бывало и раньше. Чем больше вы уверены в своих силах, тем легче решатся любые задачи.
  • Рак. Сегодня вы в центре внимания. Используйте эту возможность для укрепления взаимоотношений. А также не упустите момент, чтобы завербовать себе сторонников — сегодня ваше мнение как никогда ценно и к нему прислушиваются.
  • Лев. Реально и трезво оценивайте ситуацию, если сегодня вы решили запустить новый проект. Прислушайтесь к советам друзей. Сегодня ожидается много знакомств, и одно из них может перерасти в любовный роман.
  • Дева. Сегодня вас ожидает невероятное количество дел, но это не повод для паники — почти все они решатся очень просто. Вечером порадуйте себя ужином в приятной компании.

Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для женщин и мужчин Фото: Shutterstock/Fotodom

  • Весы. Удачный день для выхода в общество и новых знакомств. Будьте внимательны с новыми собеседниками — вас попытаются использовать в корыстных целях. Ожидайте хорошие новости от близких.
  • Скорпион. Сегодня вы полны энергии и энтузиазма. Используйте этот шанс, чтобы закончить старые дела, которые уже перешли в категорию безнадежных долгов. Это подарит чувство удовлетворения.
  • Стрелец. Удачный день для решения личных вопросов. Будьте внимательны на дороге и сохраняйте спокойствие, чтобы избежать конфликтов.
  • Козерог. Не спешите рассказывать всем о новых идеях и проектах. День больше подходит для решения юридических вопросов.
  • Водолей. Обратите внимание на здоровье, визит к врачу может помочь предупредить серьезные проблемы. Вечером обязательно выделите время для отдыха.
  • Рыбы. День лучше провести не на работе и посвятить его делу, которое приносит вам удовольствие. Любимый человек будет рад сюрпризу — его реакция поднимет настроение и вам.

Гороскоп на 25 декабря для женщин:

  • Овен. Сегодня вам предстоит сражаться с бюрократами. Чтобы не погрязнуть в документах и не наделать лишних ошибок, обратитесь за помощью.
  • Телец. Сегодня возможны неожиданные события, которые поднимут вам настроение. Уделите время семье — совместное времяпрепровождение будет полезно для всех.
  • Близнецы. Сегодня уделите время себе. Можно исполнить свою маленькую мечту — купить какую-то приятную безделушку или отпроситься с работы без всякой уважительной причины.
  • Рак. Ваш внешний вид сегодня обезоруживает представителей противоположного пола. Ожидайте романтического сюрприза, но не забывайте о работе.
  • Лев. День стоит посвятить домашним делам. Чтобы успеть как можно больше, составьте план и действуйте строго по нему. Вечером вы увидите, как много смогли сделать, и это принесет удовлетворение.
  • Дева. День лучше провести наедине с собой. Почитайте книгу, отправьтесь на прогулку в парк, займитесь йогой или сходите в бассейн.

Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для женщин Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Весы. Сегодня вы особо уязвимы, поэтому во время общения даже с хорошо знакомыми людьми будьте начеку. Чтобы не стать жертвой конфликтов, сохраняйте спокойствие.
  • Скорпион. Вас попытаются втянуть в чужие интриги. Не упустите новые возможности — вам будет дан шанс, чтобы развить ваше призвание.
  • Стрелец. Будьте осторожны с коллегами — их интриги могут подорвать ваш авторитет. Личная жизнь обещает приятные сюрпризы.
  • Козерог. Перед принятием важных решений хорошенько подумайте. Если есть хоть малейшие сомнение, не давайте окончательный ответ. Сегодня можно доверять только своей интуиции.
  • Водолей. Вы полны сил и пожинаете плоды своих трудов. Проведите время с семьей, уделите время своему хобби.
  • Рыбы. Вы сможете увидеть, каких результатов в самосовершенствовании достигли благодаря своему упорству. Не останавливайтесь на достигнутом.
астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
