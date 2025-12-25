Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 05:20

Раскрыто, что грозит организатору слишком шумной новогодней вечеринки

Юрист Русяев: за шумную новогоднюю ночь грозит до 15 суток ареста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шумная новогодняя вечеринка может обернуться для ее организаторов административным арестом сроком до 15 суток, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, ответственность за нарушение тишины в праздничную ночь устанавливается как региональным, так и федеральным законодательством.

В основном шум в новогоднюю ночь регулируют региональные законы о тишине. Из федеральных норм встречается статья 6.4 КоАП РФ (санитарные требования к эксплуатации жилых помещений), за это грозит предупреждение или штраф до тысячи рублей. Если поведение оформляют как нарушение общественного порядка, возможна статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По части первой грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. По части второй также предусмотрен штраф до 2,5 тыс. рублей или арест до 15 суток, — пояснил Русяев.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что использование пиротехники во дворах многоквартирных домов в новогоднюю ночь может обернуться крупными штрафами. По его словам, запуск петард и фейерверков вне специально отведенных площадок не только создает опасный риск попадания зарядов в окна и на балконы, но и нарушает региональные режимы тишины.

