Эксперт по роботам рассказал, что тормозит развитие отрасли Эксперт по роботам Зархи: отрасль тормозит кадровый голод

Развитие отрасли робототехники тормозит кадровый голод, рассказал «Радио 1» генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи. По его словам, внедрение автоматизации невозможно без специалистов.

Роботизация в России развивается, но неравномерно, и по плотности роботов мы пока отстаем от мировых лидеров. Однако динамика последних двух-трех лет обнадеживает: все больше компаний начинают внедрять робототехнику. Лидируют традиционно автомобилестроение и металлообработка — те сферы, где роботы помогают компенсировать нехватку кадров, — рассказал Зархи.

Эксперт отметил, что льготы и господдержка жизненно необходимы для дальнейшего развития. По его словам, самая сильная сторона российских разработок сейчас — программное обеспечение.

