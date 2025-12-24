Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:45

Эксперт по роботам рассказал, что тормозит развитие отрасли

Эксперт по роботам Зархи: отрасль тормозит кадровый голод

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Развитие отрасли робототехники тормозит кадровый голод, рассказал «Радио 1» генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи. По его словам, внедрение автоматизации невозможно без специалистов.

Роботизация в России развивается, но неравномерно, и по плотности роботов мы пока отстаем от мировых лидеров. Однако динамика последних двух-трех лет обнадеживает: все больше компаний начинают внедрять робототехнику. Лидируют традиционно автомобилестроение и металлообработка — те сферы, где роботы помогают компенсировать нехватку кадров, — рассказал Зархи.

Эксперт отметил, что льготы и господдержка жизненно необходимы для дальнейшего развития. По его словам, самая сильная сторона российских разработок сейчас — программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что российская IT-компания приступила к эксперименту, цель которого — выяснить, может ли искусственный интеллект развивать сознание и формировать собственные предпочтения. В рамках исследования изучат также доступность точки зрения у ИИ.

роботы
отрасли
развитие
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские БПЛА атаковали школу и магазин в приграничном регионе
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.