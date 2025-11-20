Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:03

В России начали исследовать возможность появления мнения у ИИ

«Яндекс» начал исследовать возможность появления сознания у ИИ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская IT-компания «Яндекс» приступила к эксперименту, цель которого — выяснить, может ли искусственный интеллект развивать сознание и формировать собственные предпочтения, передает ТАСС. В рамках исследования изучат также доступность точки зрения у ИИ.

В исследовании примет участие известный нейробиолог, академик РАН Константин Анохин. Первый этап эксперимента уже завершен, и ученые установили, способна ли базовая языковая модель формировать стабильные предпочтения без дополнительного обучения. Следующий этап предполагает стимуляцию модели к рассуждениям и рефлексии, обучая ее на основе собственных «мыслей».

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов пояснил, что люди обучают свою нейронную сеть непрерывно, в процессе мышления. Он отметил, что традиционно нейросети обучаются исключительно на внешних данных. По его словам, есть надежда, что если обучить нейросеть на ее собственных рассуждениях, то она сможет сформировать собственную точку зрения.

Результаты этого эксперимента, как ожидается, позволят глубже понять природу ИИ. В «Яндексе» также рассчитывают, что новые подходы к работе с нейросетями помогут решить задачи, которые в настоящее время недоступны существующим моделям.

Ранее первый российский человекоподобный робот по имени Грин станцевал перед президентом России Владимиром Путиным. Это произошло на выставке «Сбера» в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Яндекс
исследования
искусственный интеллект
эксперименты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские биатлонисты направили обращение в международную комиссию IBU
«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.