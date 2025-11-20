В России начали исследовать возможность появления мнения у ИИ

Российская IT-компания «Яндекс» приступила к эксперименту, цель которого — выяснить, может ли искусственный интеллект развивать сознание и формировать собственные предпочтения, передает ТАСС. В рамках исследования изучат также доступность точки зрения у ИИ.

В исследовании примет участие известный нейробиолог, академик РАН Константин Анохин. Первый этап эксперимента уже завершен, и ученые установили, способна ли базовая языковая модель формировать стабильные предпочтения без дополнительного обучения. Следующий этап предполагает стимуляцию модели к рассуждениям и рефлексии, обучая ее на основе собственных «мыслей».

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов пояснил, что люди обучают свою нейронную сеть непрерывно, в процессе мышления. Он отметил, что традиционно нейросети обучаются исключительно на внешних данных. По его словам, есть надежда, что если обучить нейросеть на ее собственных рассуждениях, то она сможет сформировать собственную точку зрения.

Результаты этого эксперимента, как ожидается, позволят глубже понять природу ИИ. В «Яндексе» также рассчитывают, что новые подходы к работе с нейросетями помогут решить задачи, которые в настоящее время недоступны существующим моделям.

