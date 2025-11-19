Робот «Сбера» с ИИ станцевал перед Путиным

Владимир Путин и Герман Греф во время презентации разработанного «Сбером» первого российского антропоморфного робота

Первый российский человекоподобный робот по имени Грин станцевал перед президентом России Владимиром Путиным на выставке, организованной «Сбером» в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», трансляция которого доступна на платформе AI Journey. Он обладает ИИ и способен выполнять физические действия.

Глава государства наблюдал, как робот исполняет танец под песню «Солнце встало высоко» в исполнении музыкальных коллективов «Полынь Folk», «Галея» и «Тульская & Baltin». Машина оснащена более 40 датчиками, которые обеспечивают ее плавное движение, устойчивое равновесие и безопасное взаимодействие с людьми.

Очень красиво, спасибо, — похвалил робота Путин.

