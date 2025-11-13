Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами В Китае пожарные используют роботов-собак для борьбы с лесными пожарами

В Китае пожарные начали использовать наземных роботов-собак для тушения лесных пожаров, передает MK.RU. Эти устройства могут прокладывать пожарные рукава в труднодоступные или опасные зоны, например в сильно задымленные участки и места с риском обрушений.

Роботы оборудованы сенсорами, которые фиксируют уровень задымленности, температуру и концентрацию вредных газов. Собранные данные мгновенно передаются спасателям, позволяя им оперативно оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения.

Определенные модели способны создавать карты местности и передавать их наземным группам. Это значительно облегчает навигацию в сложных условиях и ускоряет процесс поиска потенциальных выживших. Роботы-собаки помогают пожарным, снижая риск для их здоровья и жизни. Они позволяют не заходить в самые опасные зоны, что уменьшает вероятность травм и гибели.

