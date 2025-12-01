День матери
01 декабря 2025 в 10:49

Появилась новая информация о лесных пожарах на Кубани

В Краснодарском крае потушили все лесные пожары

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Краснодарском крае потушили все вспыхнувшие накануне лесные пожары, сообщает краевой лесопожарный центр на странице во «ВКонтакте». По его информации, последним было ликвидировано возгорание на площади 12,5 гектара рядом с селом Шепси в Туапсинском районе.

Лесной пожар в районе н. п. Шепси ликвидирован. В 09:00 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 12,5 га. Краевой лесопожарный центр напоминает, что неосторожное обращение с огнем <…> в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 30 ноября, в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в районе сел Текос, Молдавановка, Шепси, Мирный и близ хутора Широкая Пшадская Щель. На данный момент все пожары потушены.

Ранее пожар произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани из-за атаки беспилотника. Предварительно, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования, резервуары не пострадали. Пострадавших в результате инцидента нет.

