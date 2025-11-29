НПЗ на Кубани загорелся в результате атаки БПЛА На территории Афипского НПЗ на Кубани начался пожар из-за атаки беспилотников

Пожар на 100 «квадратах» произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. По его данным, никто не пострадал.

В Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Предварительно, площадь возгорания около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее в Таганроге была отражена массированная атака ВСУ, о чем заявила в Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что никто не пострадал, локализовано восемь возгораний, по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, уточнила она.

До этого Камбулова заявила, что массированная воздушная атака привела к разрушениям жилых зданий и значительного количества объектов гражданской инфраструктуры, погибли мирные жители. В Таганроге 27 ноября был объявлен день траура. Как стало известно, в знак скорби по жертвам на территории города были приспущены государственные флаги.