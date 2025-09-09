Робот впервые помог российским врачам провести сложную операцию

В России впервые робот ассистировал при замене коленного сустава в Гатчинской клинической межрайонной больнице, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Пациент — боец, добровольно принимавший участие в СВО и лишившийся способности ходить.

Во время обороны Курской области при атаке дронов на блиндаж на мужчину обрушилось бревно, сломавшее колени. Длительное лечение не давало результатов, и ему предложили уникальную операцию в Гатчинской КМБ. При вмешательстве робот ассистировал хирургу, анализируя ткани в реальном времени через датчики, что исключило необходимость предварительной КТ. Робот также помог точно сделать опилы кости и установить имплант, продлевая срок его службы.

Ранее в Чебоксарах врачи городской клинической больницы № 1 провели сложную операцию, спасая жизнь пациентки с гигантской опухолью. Хирурги удалили новообразование весом около 10 кг. Женщина поступила в приемное отделение в критическом состоянии. Ранее ей диагностировали прогрессирующую миому, однако она неоднократно отказывалась от операции, несмотря на рекомендации специалистов.