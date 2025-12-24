МИД Латвии включил 14 российских спортсменов в список нежелательных лиц

14 российских спортсменов включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, сообщила министр иностранных дел Байба Браже на своей странице в соцсети X. Она не стала уточнять имена россиян. Также чиновница не указала причины такого решения.

Я приняла решение включить 14 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики. Запрет на въезд установлен на неопределенный срок, — написала Браже.

В беседе с агентством LETA советник министра иностранных дел Латвии Сигне Знотиня-Знота сообщил, что решение принято в связи с предстоящим этапом Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. Соревнования пройдут 3–4 января 2026 года.

Тем временем стало известно, что российских юниоров допустили к мировым турнирам по фехтованию с флагом и гимном России. Соответствующее решение приняла профильная международная организация.

До этого Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила гражданам России и Белоруссии выступать с флагом и гимном на соревнованиях среди детей и юниоров. Правила вступают в силу с 15 января 2026 года.