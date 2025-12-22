Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:50

FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам

FEI разрешила юниорам из России выступать с национальной символикой

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила гражданам России и Белоруссии выступать с флагом и гимном на соревнованиях среди детей и юниоров, сообщается на официальном сайте организации. Правила вступают в силу с 15 января 2026 года.

Российским и белорусским спортсменам в соревнованиях среди пони, детей и юниоров будет разрешено выступать под своими национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях FEI, — подчеркнули в федерации.

При этом еще 11 декабря исполком Международного олимпийского комитета порекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из РФ и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. По мнению экспертов МОК, в отношении юниоров должны применяться стандартные протоколы олимпийского комитета, разрешающие выступать с флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Симону Ефимову и Ивану Кузнецову. Таким образом, список россиян, допущенных до международных соревнований, расширился до 10 человек.

До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение от МОК на зимние Олимпийские игры в Италии. Они пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Филиппов имеет нейтральный статус, который необходим для участия.

