Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:35

Российского ски-альпиниста пригласили на Олимпиаду

МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Филиппова

Никита Филиппов Никита Филиппов Фото: Социальные сети
Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте комитета. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Филиппов имеет нейтральный статус, который необходим для участия россиян в Олимпиаде-2026. Он является 24-х кратным чемпионом России. Ски-альпинизм будет впервые представлен на Играх.

Ранее стало известно, что в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 примут участие по одному спортсмену из РФ в мужском и женском разряде. В нейтральном статусе на Олимпиаде выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба фигуриста успешно прошли отбор на Игры.

В конькобежном спорте на Олимпиаде выступят двукратная чемпионка России Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Первая заняла 17-е место в рейтинге Кубка мира на длинных дистанциях (3000 и 5000 м). Спортсменку допустили на Игры только на дистанции 3000 м.

МОК
Олимпиада
российские спортсмены
соревнования
