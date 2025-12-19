Российского ски-альпиниста пригласили на Олимпиаду

Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте комитета. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Филиппов имеет нейтральный статус, который необходим для участия россиян в Олимпиаде-2026. Он является 24-х кратным чемпионом России. Ски-альпинизм будет впервые представлен на Играх.

Ранее стало известно, что в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 примут участие по одному спортсмену из РФ в мужском и женском разряде. В нейтральном статусе на Олимпиаде выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба фигуриста успешно прошли отбор на Игры.

В конькобежном спорте на Олимпиаде выступят двукратная чемпионка России Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Первая заняла 17-е место в рейтинге Кубка мира на длинных дистанциях (3000 и 5000 м). Спортсменку допустили на Игры только на дистанции 3000 м.