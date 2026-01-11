Европейский аэропорт временно закрыли из-за россиян

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов, заявил работник воздушной гавани. По его словам, которые приводит ТАСС, теперь возможны лишь разовые рейсы по отдельным заявкам.

Диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца суток 28 марта, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства, — отметил он.

До этого член финляндской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил, что власти страны тайно изучают перспективу размещения ядерного оружия на своей территории. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Финляндией находятся в самой низкой точке за всю историю.

Ранее сообщалось, что рейс SU220 из московского Шереметьево в китайский Гуанчжоу отложили больше чем на сутки из-за ухудшения погодных условий, однако пассажиров не выпускают из аэропорта, угрожая аннулированием билетов. Уточнялось, что время вылета меняли пять раз. По словам пассажиров, им так и не предоставили гостиницы и трансфер.