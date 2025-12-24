На Роскомнадзор подали в суд: как пытаются защитить WhatsApp, ответ властей

Группа россиян подала в суд на Роскомнадзор из-за замедления WhatsApp. В чем они обвиняют РКН, есть ли шанс у этого иска, почему власти России не давят на Telegram?

23 декабря группа россиян, которые пользуются мессенджерами Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), подала административный иск к Роскомнадзору и Минцифры в Таганский суд Москвы.

В иске 42 истца просят признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в WhatsApp и Telegram. Они настаивают, что ограничения нарушают конституционные права граждан на свободу получения информации, тайну связи и частной жизни.

Истцы ссылаются на данные Центрального банка России, согласно которым основными каналами мошенников являются телефонные звонки и СМС. Замедлению, ограничению и блокировке звонков в мессенджерах они предлагают альтернативу: частичную блокировку трафика в иностранных мессенджерах для тех пользователей, кто захочет ее включить.

Доктор юридических наук адвокат Елена Сенина в разговоре со СМИ выразила сомнения, что иск может быть успешен. Его слабое место — необходимость документально подтвердить прямой умысел со стороны РКН.

«Подозреваю, что Роскомнадзор может занять позицию, что это не его распоряжение, а ответственность иностранных мессенджеров, не имеющих отношения к российским государственным органам. В этой связи Роскомнадзор может быть признан ненадлежащим ответчиком по делу, поэтому в иске может быть отказано», — указала Сенина.

Будут ли блокировать WhatsApp в России, есть ли шансы у мессенджера

Также 23 декабря вышло заявление руководства WhatsApp. Представители мессенджера фактически отвергли требования РКН и обвинили российские власти в «лишении 100 млн человек права на безопасную переписку». Мессенджер пообещал «бороться за российских пользователей».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский призвал WhatsApp «не перекладывать с больной головы на здоровую». Он подчеркнул, что в WhatsApp были годы на то, чтобы выстроить диалог с властями России.

«Мы никого не запрещали. Мы требуем одинакового исполнения законов», — подчеркнул Боярский.

В ходе пресс-конференции он признал, что перспективы нормальной работы WhatsApp в России «стремятся к нулю».

Почему РКН замедляет WhatsApp, но не трогает Telegram

Боярский признал, что РКН не так жестко относится к Telegram и не пытается перевести его аудиторию в национальный мессенджер MAX. К содержимому Telegram есть претензии, однако до тех пор, пока большинство «правильных» каналов не перешли в MAX, блокировки не будет.

«У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, правильных каналов, которые и за рубеж, и внутри нашей страны освещают „правильную“ повестку. И, конечно, в них вложены силы и средства. Взять и отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы неправильно», — заявил Боярский.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в телешоу «Центральный канал» в VK изложил свой взгляд на происходящее в сфере цифровых коммуникаций в России. По его словам, «русские долго запрягают, но быстро едут».

«Мы 10 лет смеялись: „Сбербанк позвонит“. И ничего не делали. А потом, когда на прямой линии Владимира Владимировича выступил мужик со словами, мол, „можно "Орешником" ударить по дата-центрам?“, президент дал команду заняться мошенниками. На самом деле действительно звонят меньше», — считает Клименко.

С развитием цифровой сферы он связал и такие нововведения, как «период охлаждения» для СИМ-карт и привязку VIN-номера автомобиля к телефонному номеру.

«Это хорошо. Почему? Потому что, значит, вы не беспилотник. Как только мы знаем, что вы не беспилотник, вам можно включить нормальную навигацию», — заявил Клименко.

Экс-советник признал, что Telegram оказался на текущий момент незаменимым инструментом, который «слишком большой, слишком глубоко проник».

«В министерстве 99% людей пользуются Telegram. Видимо, когда подошли к концу года, поняли, что „на плахе всего одно место“ — нельзя одновременно казнить WhatsApp и Telegram. <...> Выяснилось, что в Telegram файлохранилище большое, видеохранилище большое, огромная нагрузка. Кто за все заплатит? Как я понимаю, посчитали и решили завалить WhatsApp», — заключил Клименко.

Инсайдерский Telegram-канал «Полковник Чернов» утверждает, что Telegram смог уцелеть, поскольку пошел на «беспрецедентное» сотрудничество с российскими властями. При этом блокировка WhatsApp уже согласована на самом верху.

«Инфраструктура готова: операторы связи проинструктированы, национальный мессенджер MAX запущен, законы подкорректированы. Осталось нажать кнопку», — объявил «Полковник Чернов».

