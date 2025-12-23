WhatsApp будет бороться за россиян: что там сказали, блокировки не будет?

Руководство WhatsApp раскритиковало замедление мессенджера со стороны властей России. Собираются ли они бороться за российских пользователей, когда платформу окончательно заблокируют?

Что сказали в WhatsApp о замедлении в России

Представитель руководства мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) объявил, что в компании замечают меры, предпринятые против мессенджера в РФ, и намерены «бороться за своих пользователей». Заявление, которое приводит Reuters, полностью посвящено критике России.

«Ограничивая доступ к WhatsApp, правительство России пытается забрать право на безопасное, защищенное сквозным шифрованием общение более чем у 100 млн людей прямо перед сезоном праздников в России. WhatsApp глубоко внедрен в ткань повседневного общения каждого сообщества в РФ, от родительских и рабочих чатов до общения друзей, соседей и семей, живущих в разных регионах страны. Мы продолжим бороться за наших пользователей, поскольку заставлять людей переходить на навязанные государством менее безопасные приложения может только лишить безопасности народ России», — объявил официальный представитель WhatsApp, имя которого Reuters не называет.

WhatsApp не заявляет ничего о готовности сотрудничать с Роскомнадзором или придерживаться российского законодательства. Аналогичные заявления представители мессенджера делали и ранее, они сталкивались с критикой как от граждан РФ, так и со стороны иностранцев.

«Однажды… однажды вы в Meta перестанете лгать себе. Никто не использует WhatsApp для безопасной переписки. Мы используем его только потому, что в нем сидят наши родители и друзья», — написал пользователь Кристиан Бют.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россиянин Кирилл Болотаев отметил, что в России WhatsApp часто пользуются мошенники. При этом пользователи Telegram становятся жертвами гораздо реже, в том числе потому что руководство этого мессенджера более внимательно следит за ситуацией.

Когда будет окончательная блокировка WhatsApp в России, почему не блокируют сразу

22 декабря в своем заявлении Роскомнадзор констатировал, что мессенджер WhatsApp продолжает нарушать законодательство России, в связи с чем подвергается ограничениям. Процесс начался в августе 2025 года и будет продолжаться.

WhatsApp, несмотря на уязвимости и репутацию «мессенджера для мошенников», остается самым популярным мессенджером в России. В связи с этим Роскомнадзор не заблокировал его единомоментно.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — отметили в РКН.

В случае, если WhatsApp не будет выполнять требования российского законодательства, мессенджер будет заблокирован полностью. В этом случае его место займут другие платформы, созданные в России. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что в Кремле считают этот опыт позитивным: замедление иностранных мессенджеров привело к снижению уровня кибермошенничества.

Какую новую уязвимость обнаружили в WhatsApp

TechRadar сообщил, что в приложении WhatsApp нашли новую уязвимость, которая позволяет подключиться к чужому устройству без взлома паролей и систем шифрования. Для этого используется встроенная в мессенджер функция синхронизации между устройствами.

Метод взлома получил название GhostPairing («призрачная синхронизация»). Пользователю WhatsApp приходит короткое сообщение, которое выглядит так, будто отправлено знакомым. Как правило, там содержится ссылка якобы на фото получателя («Посмотри, это ты?») Часто ссылка выглядит так, будто ведет на личную страницу в соцсетях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда пользователь вводит свой телефон, этого хватает для запуска синхронизации WhatsApp: мессенджер генерирует код синхронизации, который незаметно подключает новое устройство к данным WhatsApp пользователя (многие просто не обращают внимания на сообщения мессенджера, что «подключено новое устройство»). После этого взломщик получает полный доступ к информации без проверки пароля и телефонного номера.

