Новый мессенджер «Молния»: зачем он нужен, заменит ли WhatsApp и Telegram

Новый мессенджер «Молния» должен стать «суперприложением» для России и Китая. Что известно о российской разработке, кто ее создает, заменит ли она WhatsApp и Telegram?

28 ноября в Центре международной торговли в Москве представили новую российско-китайскую цифровую платформу «Молния». Первыми о ней сообщили китайские СМИ. Генеральный директор компании-разработчика Михаил Толпышкин объявил, что ранее подобных продуктов в России не существовало.

Мессенджер «Молния» задуман как «суперприложение», которое ориентировано на быстрорастущий поток китайских туристов в России и российских в Китае, а также на взаимодействие между предпринимателями в двух державах.

«Благодаря „Молнии“ мы надеемся, что проблем у наших туристов не будет. То же самое мы сделаем для туристов из Китайской Народной Республики, которые получат всю необходимую информацию в одном месте касательно гостиниц, поездок, гидов и так далее. У нас были отдельные мессенджеры, которые решали отдельные задачи, но такого приложения, в котором есть и платежные системы, где есть маркетплейс, где есть социальный слой, — такого приложения ранее не было», — объявил Толпышкин.

Ключевым плюсом нового мессенджера разработчики называют полную локализацию — «Молния» хранит информацию исключительно на российских серверах в Москве и Новосибирске. Разработчики уверены, что платформа имеет все шансы оказаться в «белом списке» приложений в РФ.

Заменит ли «Молния» россиянам WhatsApp и Telegram

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что «Молния» в перспективе сможет составить конкуренцию национальному мессенджеру MAX.

«Я думаю, что будет здоровая конкуренция между MAX и „Молнией“. Посмотрим, как они будут развиваться, [ведь] люди очень консервативны. Но все будет двигаться в сторону мессенджера, где есть все, включая возможности для торговли», — заявил Клименко.

Разработчики «Молнии» не позиционировали мессенджер как конкурента или альтернативу MAX: мессенджер ориентирован в первую очередь на международную коммуникацию. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин усомнился, что «Молния» станет заменой для Telegram: это более нишевой продукт.

«Сейчас очень много коммуникаций происходит в мессенджерах с помощью гаджета. Это касается и деловых, и социальных, и трансграничных коммуникаций. К деловым коммуникациям сегодня все больше требований, потому что очень много деловых процессов происходит именно в мобильной среде», — указал Щельцин.

Главный разработчик официального сайта президента РФ IT-эксперт Артем Геллер отметил, что пока о «Молнии» известно очень мало.

«Вокруг мессенджера „Молния“ возник какой-то странный ажиотаж. Странный в том смысле, что у нас есть альтернативы и от VK, и от Mail.ru, и от „Яндекса“. Кроме того, существует множество стартап-проектов. При этом о „Молнии“, о том, как работает и выглядит этот мессенджер, по большому счету пока мало что известно. Пока есть всего пара скриншотов интерфейса приложения. И никто среди массовых пользователей еще не трогал этот продукт. Кроме того, о „Молнии“ мало что известно и лидерам мнений в IT-сфере, вслед за которыми пользователи часто „переползают“ на тот или иной продукт», — указал эксперт.

Он считает, что «Молния» также не станет заменой WhatsApp.

«Это крайне маловероятно, ведь „Молния“, насколько я понимаю, ориентирована немного на другое. Главными альтернативами WhatsApp в России станут мессенджеры MAX и Telegram. Способы обойти возможные блокировки найдутся, и сейчас нельзя говорить, что будет какой-то один мессенджер, которым все в России заменят WhatsApp», — отметил Геллер.

Когда мессенджер «Молния» начнет работать в России

Мессенджер «Молния» был запущен в бета-тестирование 4 сентября 2025 года.

«Планируется, что запуск платформы состоится в начале 2026 года», — рассказали в компании-разработчике.

Разработкой мессенджера занимаются компании «Ред Софт» и Passion.

