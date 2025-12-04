Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 декабря: где сбои в России

Сегодня, 4 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Новосибирской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 4 декабря

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», неполадки с мобильными сетями наблюдаются во множестве регионов. Как утверждают абоненты, невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером антирейтинга оказался мобильный оператор МТС. Его абоненты пишут о сбоях из Москвы — 33%, Новосибирской области — 8%, Московской области — 7%, Свердловской области — 6%, Владимирской области — 4%, Астраханской, Иркутской, Амурской, Тюменской, Челябинской, Омской, Курганской, Саратовской, Пензенской областей, Кузбасса, Краснодарского, Забайкальского краев, Якутии, Ставрополя — по 3%.

Перебои в сетях T2, судя по сообщениям, наблюдаются в Москве — 20%, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Татарстане — по 12%, Омской области — 10%; «Билайна» — Москве — 45%, Санкт-Петербурге — 27%, Ставрополье, Волгоградской, Ростовской, Новосибирской областях — по 6%; «МегаФона» — Хабаровском крае — 19%, Москве — 16%, Челябинской области — 10%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 4 декабря

Скорость мобильного интернета может падать на фоне беспилотной опасности. Это является следствием мер безопасности, направленных на подавление канала связи, который могут использовать БПЛА.

Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Министерстве цифрового развития Оренбургской области объяснили, что ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть. Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

Как указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО, заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным. При этом власти российских регионов зачастую оповещают население о возможных неудобствах, связанных с отключением мобильного интернета. Так, вечером 3 декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Предупреждение оставалось актуальным до 04:07 мск 4 декабря.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил он.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью 4 декабря над российскими регионами уничтожили 76 БПЛА. 21 беспилотник сбили в Крыму, 16 — в Ростовской области, 14 — на Ставрополье, семь — в Белгородской области, четыре — Брянской, три — Воронежской, по два — Орловской, Рязанской и Тульской, по одному — Московской, Липецкой, Нижегородской областями и Краснодарским краем. Еще один дрон ликвидировали над Черным морем.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

