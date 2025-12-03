Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:43

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сегодня, 3 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Забайкальском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 3 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 3 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 3 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 29% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 8% — на Забайкальский край, 7% — на Татарстан и Саратовскую область, 5% — на Санкт-Петербург и Ростовскую область, 4% — на Челябинскую, Новосибирскую и Свердловскую области, 3% — на Башкирию и Иркутскую область, 2% — на Кузбасс, Чувашию, Мордовию, Хабаровский и Приморский края, Владимирскую, Рязанскую, Калужскую и Калининградскую области.

Почему не работает мобильный интернет 3 декабря

Сбои, а также понижения скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Министерстве цифрового развития Оренбургской области объяснили, что ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть. Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

3 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Татарстана, Мордовии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ульяновской, Пензенской, Воронежской и Ивановской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 102 украинских беспилотника над российскими регионами.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения на работу мобильного интернета снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, уточнили в ведомстве.

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

