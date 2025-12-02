Долина, поездки в Донбасс, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Донбассе и Крыме?

Чем известна Рубцова

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Окончила ГИТИС.

Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», где выступала до 2003 года. В кино Рубцова дебютировала в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Известность актрисе принесла роль Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Также Рубцова снималась в картинах «Виола Тараканова», «Свой человек», «Аэропорт», «Кто в доме хозяин?», «СамоИрония судьбы» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 15 работ.

Что известно о личной жизни Рубцовой

В 2009 году Валентина Рубцова вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна.

«Мой муж — мужчина мечты. Таких нет больше нигде», — говорила артистка.

В 2011 году у супругов родилась дочь София.

«Моя дочка уже взрослый человек, и я все понимаю, поэтому соблюдаю границы, взращиваю это в себе. Так надо. Как бы ни хотелось, не стоит входить без стука, не надо смотреть, что в шкафах: это личное пространство», — рассказывала Рубцова.

Валентина Рубцова с мужем Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Рубцова говорила о Донбассе и Крыме

В 2019 году Валентина Рубцова рассказала, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — поделилась она в интервью Вячеславу Манучарову.

В 2009 году Рубцова получила российское гражданство. По мнению актрисы, Крым «расцвел, когда снова стал российским».

«Крым исторически был наш. История у нас циклическая, все по кругу. Когда я ездила в Крым, то всегда считала его Россией. Так и должно было быть. Если бы этого не было, то мне страшно представить, что могло бы случиться», — подчеркнула она.

Чем сейчас занимается Рубцова

Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Очень веселые ребята».

В 2025 году Рубцова также снялась в комедии «Невероятные приключения Шурика». В проекте она поработала вместе с народными артистами РФ Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым и телеведущей Ольгой Бузовой.

Читайте также:

Работа с Зеленским, проблемы с алкоголем, третий брак: как живет Радзюкевич

Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева

Новый «Универ», молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро