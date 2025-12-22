«Огромная потеря личности»: бывшая возлюбленная о смерти Лобоцкого

Юлия Рутберг с мужем, актером Анатолием Лобоцким, и сыном Григорием в посольстве Италии, где прошел прием в честь открытия фестиваля «Золотая маска», 2008 год

Скончавшийся актер Анатолий Лобоцкий был очень умным и тонким человеком, написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его бывшая возлюбленная и коллега Юлия Рутберг. Она также назвала артиста выдающимся.

Ушел из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актер. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием… Это огромная-огромная потеря личности, — написала Рутберг.

Отношения Лобоцкого и Рутберг длились восемь лет. Они были знакомы со студенческих времен. Расставание, как писали в прессе, произошло из-за того, что актриса стала уделять много времени больной матери, не оставив его для отношений.

Причиной смерти известного актера театра и кино стала продолжительная болезнь. В окружении Лобоцкого рассказали, что его смерть не стала неожиданной. Широкую известность ему принесли роли в картинах «Зависть богов», «Молодежка» и «Калашников». Прощание с Лобоцким состоится в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Информация о дате прощания и месте захоронения появится позже.