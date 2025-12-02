Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева

Телеведущая и блогер Алена Водонаева прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?
Чем известна Водонаева
Алена Водонаева родилась 2 июля 1982 года в Тюмени. Окончила филфак Тюменского государственного университета, работала на местном телевидении — вела криминальную хронику.
В 2004 году Водонаева стала участницей «Дома-2». Она находилась на шоу три года. По словам блогера, она была в числе немногих, кому платили зарплату на проекте.
«Шесть тысяч долларов в месяц. Шестерым. Всем остальным не платили. Каждому по шесть тысяч. Я купила себе первую квартиру в 23 года. У меня была уже московская прописка. В Подмосковье. Сначала я купила в Одинцово, а потом дальше расширяться стала. То есть я понимала, ради чего я это делаю», — поделилась Водонаева в интервью Светлане Бондарчук.
После ухода из «Дома-2» она продолжила строить карьеру на телевидении. В разные годы она вела программы «Голая десятка», «Спокойной ночи, мужики!», «Каникулы в Мексике — 2» и другие.
Что известно о личной жизни Водонаевой
Алена Водонаева в 2009 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В браке родился сын Богдан, но в 2013 году супруги развелись. По словам ведущей, на расставание повлиял тот факт, что муж постоянно отсутствовал дома из-за работы.
После развода блогер состояла в отношениях со своим директором Антоном Коротковым. Пара планировала пожениться, но спустя время рассталась.
«Я забеременела в июне 2015 года. Мы оба были счастливы от этой новости. Внематочная беременность, мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей. Антон сделал мне предложение, кольцо я храню до сих пор», — рассказывала она.
Коротков после начала спецоперации отправился служить в ряды ВС РФ. В феврале 2025 года стало известно о его гибели в зоне СВО.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились… Мы тяжело расставались, любя друг друга. Не общались, я назло ему вышла замуж», — призналась ведущая.
В 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз за диджея Алексея Косинуса. Этот брак распался спустя два года. Сейчас блогер скрывает подробности личной жизни.
Как Водонаева отреагировала на СВО
Алена Водонаева после начала спецоперации заявила, что не собирается уезжать из России.
«У меня здесь бизнес, я живу здесь 40 лет, у меня сын, который очень любит эту страну. Я живу здесь, я хочу, чтобы здесь было хорошо. Я для этого на своем YouTube-канале и критикую все, что делается в нашей стране плохо, на мой субъективный взгляд. Но вы почему вдруг, товарищи, кто наслаждался моей критикой, решили, что я поддержу Зеленского? Вы смеетесь?!» — заявила она.
Ведущая также рассказывала, что за время спецоперации неоднократно сталкивалась с оскорблениями со стороны украинцев в соцсетях.
Чем сейчас занимается Водонаева
Алена Водонаева в 43 года является одним из популярных блогеров с многомиллионной аудиторией. Она принимает участие в съемках на телевидении и светских мероприятиях.
На днях ведущая в соцсетях высмеяла скандал с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, пошутив, что потратила все деньги на украшения под влиянием мошенников.
В октябре Водонаева рассказала, что должна «Мосэнергосбыту» 1 798 498 рублей за электричество. По ее словам, задолженность образовалась из-за ошибки компании.
«У меня нет слов. Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?» — возмутилась она.
Летом блогер путешествовала по США и поделилась в соцсетях серией материалов о жизни в криминальных районах Лос-Анджелеса.
«Бомжи живут в палатках и на тротуарах, некоторые передвигаются на колясках (они не инвалиды, просто коляски им дают бесплатно), употребляют, испражняются прямо на улицах. Они получают пособия и бесплатную еду», — рассказала она.
