Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева

Телеведущая и блогер Алена Водонаева прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Водонаева

Алена Водонаева родилась 2 июля 1982 года в Тюмени. Окончила филфак Тюменского государственного университета, работала на местном телевидении — вела криминальную хронику.

В 2004 году Водонаева стала участницей «Дома-2». Она находилась на шоу три года. По словам блогера, она была в числе немногих, кому платили зарплату на проекте.

«Шесть тысяч долларов в месяц. Шестерым. Всем остальным не платили. Каждому по шесть тысяч. Я купила себе первую квартиру в 23 года. У меня была уже московская прописка. В Подмосковье. Сначала я купила в Одинцово, а потом дальше расширяться стала. То есть я понимала, ради чего я это делаю», — поделилась Водонаева в интервью Светлане Бондарчук.

После ухода из «Дома-2» она продолжила строить карьеру на телевидении. В разные годы она вела программы «Голая десятка», «Спокойной ночи, мужики!», «Каникулы в Мексике — 2» и другие.

Что известно о личной жизни Водонаевой

Алена Водонаева в 2009 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В браке родился сын Богдан, но в 2013 году супруги развелись. По словам ведущей, на расставание повлиял тот факт, что муж постоянно отсутствовал дома из-за работы.

После развода блогер состояла в отношениях со своим директором Антоном Коротковым. Пара планировала пожениться, но спустя время рассталась.

«Я забеременела в июне 2015 года. Мы оба были счастливы от этой новости. Внематочная беременность, мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей. Антон сделал мне предложение, кольцо я храню до сих пор», — рассказывала она.

Коротков после начала спецоперации отправился служить в ряды ВС РФ. В феврале 2025 года стало известно о его гибели в зоне СВО.

«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились… Мы тяжело расставались, любя друг друга. Не общались, я назло ему вышла замуж», — призналась ведущая.

В 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз за диджея Алексея Косинуса. Этот брак распался спустя два года. Сейчас блогер скрывает подробности личной жизни.

Алена Водонаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Водонаева отреагировала на СВО

Алена Водонаева после начала спецоперации заявила, что не собирается уезжать из России.

«У меня здесь бизнес, я живу здесь 40 лет, у меня сын, который очень любит эту страну. Я живу здесь, я хочу, чтобы здесь было хорошо. Я для этого на своем YouTube-канале и критикую все, что делается в нашей стране плохо, на мой субъективный взгляд. Но вы почему вдруг, товарищи, кто наслаждался моей критикой, решили, что я поддержу Зеленского? Вы смеетесь?!» — заявила она.

Ведущая также рассказывала, что за время спецоперации неоднократно сталкивалась с оскорблениями со стороны украинцев в соцсетях.

Чем сейчас занимается Водонаева

Алена Водонаева в 43 года является одним из популярных блогеров с многомиллионной аудиторией. Она принимает участие в съемках на телевидении и светских мероприятиях.

На днях ведущая в соцсетях высмеяла скандал с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, пошутив, что потратила все деньги на украшения под влиянием мошенников.

В октябре Водонаева рассказала, что должна «Мосэнергосбыту» 1 798 498 рублей за электричество. По ее словам, задолженность образовалась из-за ошибки компании.

«У меня нет слов. Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?» — возмутилась она.

Летом блогер путешествовала по США и поделилась в соцсетях серией материалов о жизни в криминальных районах Лос-Анджелеса.

«Бомжи живут в палатках и на тротуарах, некоторые передвигаются на колясках (они не инвалиды, просто коляски им дают бесплатно), употребляют, испражняются прямо на улицах. Они получают пособия и бесплатную еду», — рассказала она.

