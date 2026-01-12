Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:37

Трамп назвал единственное преимущество Зеленского вместо «карт»

Трамп назвал себя единственной надеждой Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава США Дональд Трамп в разговоре с The New York Times назвал себя единственным преимуществом, которое имеет украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, политик был обречен на поражение с первого дня, так как не имел на руках «карт».

У него есть только одно — Дональд Трамп, — подчеркнул президент.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале писал, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.

Также бывший помощник президента Украины Олег Соскин раскритиковал Зеленского и обвинил его в экспериментах над киевлянами. Политолог заявил, что офис украинского лидера переложил ответственность за выживание города на других, не вникая в суть проблем, вызванных блэкаутом.

При этом стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями Зеленского.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
преимущества
