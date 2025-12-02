Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 2 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно? Заблокируют ли мессенджер до Нового года?

Почему не работает WhatsApp 2 декабря

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических и мошеннических действий на территории страны.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 2 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.

Порядка 26% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 2 декабря приходятся на Москву, 15% — на Новосибирскую область, 10% — на Санкт-Петербург, 6% — на Иркутскую область, 5% — на Хабаровский край, 4% — на Краснодарский и Приморский края и Свердловскую область, 3% — на Красноярский край, 2% — на Татарстан, Сахалин, Кузбасс, Башкирию, Якутию, Алтайский край, Омскую, Томскую, Ростовскую, Челябинскую и Ленинградскую области.

В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения вводят поэтапно, благодаря чему пользователи могут перейти на использование других мессенджеров. Отмечается, что в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp полностью заблокируют в РФ.

Заблокируют ли WhatsApp в России до Нового года

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что полную блокировку WhatsApp в России можно ожидать примерно через два-три месяца.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать. Просто нужно определенное время, чтобы граждане спокойно и плавно перешли на другие платформы. Я надеюсь, что все-таки Роскомнадзор даст этот переходный период», — отметил он.

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что на настоящий момент в стадии завершения находится работа по импортозамещению WhatsApp национальным мессенджером MAX.

«Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается. У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток», — сказал парламентарий.

