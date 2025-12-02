Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:05

Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 2 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно? Заблокируют ли мессенджер до Нового года?

Почему не работает WhatsApp 2 декабря

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических и мошеннических действий на территории страны.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 2 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.

Порядка 26% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 2 декабря приходятся на Москву, 15% — на Новосибирскую область, 10% — на Санкт-Петербург, 6% — на Иркутскую область, 5% — на Хабаровский край, 4% — на Краснодарский и Приморский края и Свердловскую область, 3% — на Красноярский край, 2% — на Татарстан, Сахалин, Кузбасс, Башкирию, Якутию, Алтайский край, Омскую, Томскую, Ростовскую, Челябинскую и Ленинградскую области.

В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения вводят поэтапно, благодаря чему пользователи могут перейти на использование других мессенджеров. Отмечается, что в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp полностью заблокируют в РФ.

Заблокируют ли WhatsApp в России до Нового года

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что полную блокировку WhatsApp в России можно ожидать примерно через два-три месяца.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать. Просто нужно определенное время, чтобы граждане спокойно и плавно перешли на другие платформы. Я надеюсь, что все-таки Роскомнадзор даст этот переходный период», — отметил он.

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что на настоящий момент в стадии завершения находится работа по импортозамещению WhatsApp национальным мессенджером MAX.

«Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается. У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток», — сказал парламентарий.

Читайте также:

Жестокий мороз и холод до −15? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 декабря: где сбои в России

Смерть мужа, монастырь, слухи о госпитализации: как живет Ирина Муравьева

WhatsApp
новости
сбои
блокировки
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.