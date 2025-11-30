День матери
30 ноября 2025 в 17:29

В Госдуме высказались о перспективах WhatsApp и MAX в России

Депутат Боярский сообщил о завершении импортозамещения WhatsApp мессенджером MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Работа по импортозамещению WhatsApp мессенджером MAX находится в стадии завершения, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. В своем канале в MAX он отметил, что принадлежащая компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) платформа не предприняла шагов для урегулирования ситуации в соответствии с российским законодательством.

Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается. У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток, — подчеркнул Боярский.

Парламентарий призвал больше не потакать западной платформе. Он также указал на угрозы и утечки, связанные с использованием WhatsApp.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что иностранный мессенджер может быть полностью заблокирован в России. Мера обусловлена невыполнением требований законодательства со стороны владельцев WhatsApp, уточнили в ведомстве. Пользователям посоветовали переходить на российские аналоги.

