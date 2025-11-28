Роскомнадзор не исключил полную блокировку WhatsApp в России

Мессенджер WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России, сообщили в Роскомнадзоре. Такая мера обусловлена невыполнением требований законодательства со стороны владельцев сервиса. В ведомстве посоветовали пользователям переходить на российские аналоги, передает ТАСС.

Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре добавили, что федеральная служба вводит ограничения на работу WhatsApp последовательно. Там уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.

Как считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, WhatsApp может быть заблокирован в России в течение полугода. По его мнению, данное решение не окажет никакого влияния на россиян, учитывая судьбу аналогичных платформ.