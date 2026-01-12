Съемка военной техники для ВСУ довела россиянку до скамьи подсудимых

В Крыму перед судом предстанет жительница Московской области за съемку российской военной техники в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Женщину обвиняют в госизмене, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Жительница Московской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. <...> Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым, — говорится в сообщении.

Следствие считает, что женщина вышла на контакт с представителем украинских спецслужб. Она заявила, что готова помогать иностранной разведке, и стала украинским агентом.

В феврале 2024 года, следуя указаниям куратора, обвиняемая сняла стоянку с российской военной техникой. Полученную запись она передала представителю Киева через мессенджер. Ее противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

