Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:48

Съемка военной техники для ВСУ довела россиянку до скамьи подсудимых

В Крыму будут судить жительницу Подмосковья за съемку военной техники для ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Крыму перед судом предстанет жительница Московской области за съемку российской военной техники в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Женщину обвиняют в госизмене, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Жительница Московской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. <...> Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым, — говорится в сообщении.

Следствие считает, что женщина вышла на контакт с представителем украинских спецслужб. Она заявила, что готова помогать иностранной разведке, и стала украинским агентом.

В феврале 2024 года, следуя указаниям куратора, обвиняемая сняла стоянку с российской военной техникой. Полученную запись она передала представителю Киева через мессенджер. Ее противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леонида Каца. Его обвиняют в государственной измене.

военная техника
госизмены
Крым
Московская область
Подмосковье
уголовные дела
ВСУ
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.