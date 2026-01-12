Звезда сериала «Закон любви» умерла на 49-м году жизни Бразильская актриса Титина Медейрос умерла после длительной борьбы с раком

На 49-м году жизни скончалась известная бразильская актриса Титина Медейрос, знакомая зрителям по сериалам «Полное очарование» и «Закон любви», печальную новость поклонникам сообщил ее муж Сезар Феррарио в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы, с которым артистка боролась последние полгода.

Боль расставания глубока, но моя жена всегда была светом и радостью. Она живет в своих работах и в любви, которую распространяла, — написал Феррарио.

Супруг актрисы, с которым она прожила в браке более 20 лет, почтил ее память трогательным посланием в своем блоге. Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелую болезнь, Титина всегда оставалась источником вдохновения для окружающих.

Звезда умерла 11 января в штате Рио-Гранде-ду-Норте. Медейрос начала свою творческую карьеру в 15 лет на театральных подмостках, на протяжении многих лет оставаясь ведущей актрисой труппы «Клоуны Шекспира». Позже она завоевала широкую популярность на телевидении, снимаясь в популярных проектах студии Globo. Ее последней работой стала роль эгоистичной светской львицы в теленовелле «Ранчо в глубинке», вышедшей в 2024 году.

