Климатолог заявил, что погодные аномалии в Москве станут чаще и сильнее Климатолог Карнаухов: смерчи, жара и ливни в Москве будут чаще и сильнее

Погодные аномалии в Москве станут происходить чаще и будут более разрушительными, сообщил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, речь идет о ливневых наводнениях, смерчах и экстремальной жаре. Он уточнил, что уже сейчас такие природные явления довольно часто происходят в столице.

Каждый год в Москве регистрируют ливневые наводнения, шквалистые ветры или смерчи, лесные пожары, которые часто приводят к человеческим жертвам. Это стало обычным делом. А в будущем все эти явления могут стать более частыми и разрушительными, — сообщил Карнаухов.

Он добавил, что причина этого кроется в глобальном потеплении. В частности, отметил он, прошедшие два года были богаты температурными рекордами. По его словам, погода стала очень непредсказуемой.

Ранее метеоролог Николай Терешонок заявил, что климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50–70 лет. По его словам, температура воздуха в масштабном плане показывает неуклонный рост.

Он добавил, что только за ближайшие 25 лет, по прогнозу, в Москве и ЦФО она увеличится еще примерно на три градуса. При этом Терешонок предупредил, что такие условия никак не повлияют на тот факт, что создать в Москве искусственное море для курортного отдыха невозможно.