Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:48

Актриса Степанковская раскрыла подробности личной жизни

Актриса Степанковская призналась, что пока у нее нет избранника

Светлана Степанковская Светлана Степанковская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса сериалов «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало» Светлана Степанковская рассказала «Леди Mail», что в данный момент ее сердце свободно. Она отметила, что не исключает возможности встретить партнера для отношений в интернете.

Что касается знакомств, тут все сугубо индивидуально. Скажу одно — свои соцсети я читаю, — рассказала Степанковская.

Она отметила, что раньше не считала наличие семьи необходимым условием счастья. По словам актрисы, за последний год ее мнение изменилось.

Ранее актриса Глафира Тарханова в интервью рассказала, что даже во время домашних родов женщине необходимо сопровождение специалистов. У артистки только старший ребенок появился в роддоме, и многодетной маме не понравился такой опыт.

актрисы
семьи
отношения
знакомства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.