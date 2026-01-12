Актриса Степанковская раскрыла подробности личной жизни Актриса Степанковская призналась, что пока у нее нет избранника

Актриса сериалов «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало» Светлана Степанковская рассказала «Леди Mail», что в данный момент ее сердце свободно. Она отметила, что не исключает возможности встретить партнера для отношений в интернете.

Что касается знакомств, тут все сугубо индивидуально. Скажу одно — свои соцсети я читаю, — рассказала Степанковская.

Она отметила, что раньше не считала наличие семьи необходимым условием счастья. По словам актрисы, за последний год ее мнение изменилось.

