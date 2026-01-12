«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах

Актриса Глафира Тарханова в интервью на программе «В гостях у Ханги» рассказала, что даже во время домашних родов женщине необходимо сопровождение специалистов. У артистки только старший ребенок появился в роддоме, и многодетной маме не понравился такой опыт. Тарханова призналась, что обычно посещала специальные курсы, но перед последними родами предпочла обойтись без них.

Я только перед пятыми родами не ходила ни на какие курсы, а перед предыдущими ходила, потому что мне надо было настроиться на этот процесс, понять, что за чем происходит. В омут с головой — это не мой вариант. Зато во время пятых родов я уже четко понимала, что, в принципе, этим процессом можно управлять. Можно где-то его замедлить, можно ускорить, — разоткровенничалась знаменитость.

Актриса добавила, что ни в коем случае не призывает женщин рожать в домашних условиях. Также, по признанию гостьи, она никогда не мечтала становиться многодетной матерью, но судьба распорядилась иначе.

Ранее сообщалось, что в России хотят разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Исследование позволит узнать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе его планирования. Ответственным за исполнение задачи назначили Минздрав.