12 января 2026 в 11:33

Почему не работает WhatsApp 12 января: где сбои в РФ, была ли блокировка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 12 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, была ли полная блокировка мессенджера?

Где в России не работает WhatsApp 12 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 12 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео и совершении звонков, а также на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 26% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 12 января приходятся на Москву, 13% — на Краснодарский край, 11% — на Новосибирскую область, 9% — на Якутию, Красноярский край и Свердловскую область, 4% — на Санкт-Петербург, Башкирию, Удмуртию, Тюмень, Пермский и Приморский край.

Почему не работает WhatsApp 12 января

Причиной вводимых Роскомнадзором ограничений на работу WhatsApp стали нарушения российского законодательства со стороны мессенджера. В ведомстве сообщили, что приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — отметили в РКН.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

На настоящий момент WhatsApp не входит в перечень заблокированных на территории России сайтов и приложений, однако в Роскомнадзоре предупредили, что если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то в отношении мессенджера будут введены крайние меры.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

Влияют ли настройки WhatsApp на его работу

Локальные настройки, в частности смена языка интерфейса в смартфоне, не могут улучшить работу WhatsApp, заверил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

Мария Баранова
М. Баранова
