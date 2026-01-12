Голикова объявила о важном нововведении для людей с инвалидностью

Родственники и законные представители инвалидов первой группы получат право круглосуточно ухаживать за ними в стационаре, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина. По ее словам, которые приводит пресс-служба кабмина, новое правило предусмотрено программой государственных гарантий на 2026 год.

Предусмотрели в программе раздел по оказанию медицинской помощи инвалидам и прописали право инвалидов I группы на получение в условиях круглосуточного стационара ухода ближайшим родственником или законным представителем, или иным лицом, — сказала она.

Голикова подчеркнула, что все медучреждения будут обязаны разработать и утвердить внутренние правила для реализации этого права. По мнению вице-премьера, это повысит качество медицинской помощи и ухода для данной категории граждан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина заявил, что правительство РФ утвердило программу государственных гарантий по оказанию россиянам бесплатной медпомощи. Он отметил, что положения инициативы нацелены на реализацию новой стратегии в сфере здравоохранения.