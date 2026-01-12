В Запорожье задержали двух братьев за продажу поддельной техники

Полиция Запорожской области задержала двух троюродных братьев, продававших поддельную технику под видом фирменной, сообщили в местном управлении МВД. Мошенники организовали схему по сбыту инструментов, совершая поездки по населенным пунктам региона.

Аферисты покупали в Ростовской области дешевые китайские электро- и бензоинструменты. Затем они наклеивали на них поддельные логотипы известного бренда и оформляли фальшивые гарантийные талоны.

Одной из жертв стал пожилой житель Мелитополя. Его убедили купить бензиновый генератор, стоимость которого была завышена в семь раз. Пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители задержали аферистов и изъяли из машины технику: четыре генератора, три сварочных аппарата и электроинструменты. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

