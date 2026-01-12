Ищут вертолеты и БПЛА. Экс-глава «Уралкалия» исчез на Кипре: что известно

Полиция Кипра ведет поиски 53-летнего российского предпринимателя Владислава Баумгертнера. Экс-глава «Уралкалия» проживал в своей резиденции в Лимасоле. В последний раз его видели 7 января. Что случилось с бизнесменом, могут ли его найти живым — в материале NEWS.ru.

Что известно о пропаже экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера на Кипре

10 января власти Кипра объявили в розыск российского предпринимателя Владислава Баумгертнера, пропавшего несколько дней назад. Управление уголовного розыска провинции Лимасол распространило в соцсети Х ориентировки с описанием внешности и фотографиями бывшего топ-менеджера.

«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, <…> гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле», — сказали в ведомстве.

К поискам Баумгертнера были привлечены не только полицейские подразделения, но и добровольцы из числа гражданской обороны. Основные следственные мероприятия переместились в горную местность близ деревни Писсури, расположенной между Лимасолом и Пафосом. Район был оцеплен после того, как специалистам удалось отследить координаты последнего включения мобильного телефона пропавшего.

В ориентировке бизнесмен был описан как мужчина с седыми волосами, ростом примерно 190 сантиметров, худощавого телосложения. Отмечается, что на нем были черные шорты и рубашка с короткими рукавами.

За ходом расследования следят официальные представители Российской Федерации на Кипре. Дипломаты поддерживают постоянную связь с местными правоохранительными органами.

Чем известен бизнесмен Баумгертнер

Баумгертнер окончил Уральский государственный университет, а также получил степень MBA в Kingston Business School и MSC по специальности «финансовый менеджмент» в Лондонском университете.

В 2003 году он занял должность коммерческого директора «Уралкалия». В 2005-м Баумгертнер стал гендиректором предприятия, а также членом наблюдательного совета Белорусской калийной компании. Затем бизнесмен вошел в совет директоров ОАО «Сильвинит», а в 2010 году получил должность гендиректора компании. В феврале 2011-го он вернулся в «Уралкалий».

Бывший генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, 2014 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В августе 2013 года Баумгертнер отправился в Белоруссию по приглашению премьер-министра страны, где был арестован. Его обвинили в нанесении ущерба в размере $100 млн «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании.

В 2014-м российская сторона добилась экстрадиции предпринимателя. Против Баумгертнера возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В 2015 году разбирательство было прекращено за отсутствием состава преступления.

Впоследствии бизнесмен возглавил крупнейший портовый холдинг России Global Ports. Позже он руководил швейцарской компанией Alevo, которая занималась разработкой технологий хранения электроэнергии.

У предпринимателя есть жена и двое детей. Инна Баумгертнер занимается консалтингом по управлению личным благосостоянием, международным инвестициям и страхованию.

По информации NEWS.ru, женщина ведет соцсети, в которых делится опытом, а также размещает фотографии и видеоролики из Европы и США. Последняя публикация в Instagram (деятельность в РФ запрещена) была сделана в феврале 2025 года.

Что произошло с экс-главой «Уралкалия» Баумгертнером на Кипре

Как пишут кипрские СМИ, поисковая операция началась 10 января. 11-го числа поиски бизнесмена были приостановлены из-за ливней. На следующий день они возобновились. В них задействованы беспилотники и вертолет.

Деревня Писсури, где был в последний раз зафиксирован сигнал телефона Баумгертнера, расположена на холме. Ее население составляет более тысячи человек. В 3 км от деревни находится залив, а в 20 км — аэропорт Пафос.

Как рассказала NEWS.ru россиянка, проживающая в Лимасоле, бизнесмена сначала искали в районе Писсури. У него там находится квартира, расположенная над офисом его фирмы.

Бывший генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Фото: Archives Russian/Russian Look/Global Look Press

«Там же в последний раз был зафиксирован сигнал его телефона, потом пропал. Баумгертнер жил один, машина его на месте», — сказала женщина.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru заявил, что предприниматель вряд ли мог тайно вылететь с Кипра. По словам эксперта, это практически невозможно сделать из-за того, что рейсы строго регламентированы документами. Он пояснил, что в аэропорту мгновенно отреагировали бы на запрос полиции.

«Скрыться через море на катере, скорее всего, неприемлемо. Могло произойти все что угодно — от убийства до похищения, например, с целью получения выкупа или шантажа. Бизнесмен мог инсценировать свое исчезновение, но для этого нужны какие-то основания», — отметил Игнатов.

По его словам, полицейские должны определить, где в последнее время жил предприниматель, с кем общался, какие имел связи, с какими партнерами сотрудничал, были ли у него конфликты.

«Ноги могут расти и из России. Баумгертнер был генеральным директором очень большой компании с крупным денежным оборотом. Но я считаю версию, связанную с „Уралкалием“, второстепенной, потому что после его ухода оттуда прошло достаточно много времени. Все претензии предъявили бы раньше. С другой стороны, месть — блюдо, которое подается холодным», — резюмировал эксперт.

