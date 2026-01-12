Дальнейшая поддержка Киева может привести к ухудшению отношений между Германией и Францией, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в Европе нарастают разногласия из-за значительных убытков от украинского конфликта.

США закончили год гораздо успешнее, чем ЕС, который подсчитывает убытки и риски от поддержки Украины. Франция — одна из стран, которая к концу 2025 года заявила о возможности переговорных процессов с Россией. Общий подход к дальнейшей поддержке эскалации украинского направления со стороны Германии и других ярых ястребов войны, а также главного бенефициара — Великобритании — резко изменился. То есть нет единого подхода. Сейчас мы находимся в начале декады 2026 года, и буквально за январь увидим интересные внутренние противоречия между европейскими странами. В частности, будет охлаждение отношений Германии и Франции, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что Париж и Берлин не станут публично конфликтовать, чтобы не разрушать миф о единстве. Однако, по мнению политолога, эмбарго, торговые ограничения и снижение туристического потока между Германией и Францией в рамках еврозоны будут очевидны.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза потеряли около €48 млрд из-за антироссийских санкций. За четыре года экспорт ЕС в Россию упал на 65%. В январе — октябре 2025 года доходы от поставок в Россию составили €25 млрд. В тот же период 2021 года показатель был €73 млрд.