12 января 2026 в 17:35

«У нее вся одежда в крови»: девушку облили кислотой в Екатеринбурге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Екатеринбурге неизвестный напал с кислотой на девушку. На помощь пострадавшей вовремя пришли соседи. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Напал на паркинге

Ранним утром 12 января в новостройке на бульваре Владимира Белоглазова неизвестный выплеснул в лицо местной жительницы кислоту. Произошло это на спуске в паркинг. Злоумышленник настиг девушку прямо на лестнице, пишет «КП-Екатеринбург». Известно, что на месте нападения нет ни одной камеры наблюдения.

Издание опубликовало фото, сделанное на месте происшествия. На кафеле видна разлитая жидкость и брошенные две пары перчаток.

От осколков исходил резкий химический запах, который чувствовался даже на расстоянии, утверждают очевидцы.

«Вся одежда в крови»

Почти сразу же на помощь пострадавшей подоспели соседи. В это время многие жильцы покидали свои дома — уходили на работу или провожали детей в детский сад и школу.

«У нее вся одежда в крови была. Я не знаю, от чего, может, от разбитой бутылки. Все лицо было очень красное, я не всматривалась. Произошло это рядом с паркингом», — рассказала журналистам соседка, которая пришла на помощь пострадавшей.

По словам местной жительницы, нападавший принес с собой кислоту в стеклянной бутылке. После нападения тара разбилась, а осколки остались на территории паркинга.

«Мы видели, как нападавший бежал в сторону стройки. Непонятно даже, мужчина или женщина. Худощавого телосложения, весь одетый в черное», — добавляет соседка.

Вскоре на место подоспели полиция и бригада скорой помощи. Девушку доставили в лечебное учреждение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напали местные?

Жильцы отмечают, что нападавший мог быть местным, поскольку преступление было совершено на территории элитного ЖК — пройти в него мимо охраны и закрытых дверей постороннему человеку было бы сложно. Но при этом известно, что подземный паркинг также сдают в аренду жителям ближайших домов.

В полиции журналистам подтвердили факт нападения. Также в УМВД заверили, что сейчас пострадавшая находится в безопасности.

«Сообщение о причинении телесных повреждений гражданке поступило около 7:30 утра в отдел полиции № 14. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к происшествию. Пострадавшая госпитализирована в ГКБ № 40, ее жизни ничего не угрожает. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в полиции.

«Подослал мой бывший»

Но вскоре на связь вышла сама пострадавшая. Девушка рассказала журналистам E1.RU, что это не первое нападение на нее, а заказчиком, по ее словам, является бывший сожитель.

«Утром пошла отводить детей в садик, на лестничной площадке, возле паркинга, подошел мужчина и окликнул меня по имени и облил кислотой. Бутылку разбил. Напавшего смогу опознать. Его подослал мой бывший сожитель. Попытки с его стороны уже были. Угрозы продолжаются», — рассказала девушка.

Также потерпевшая уточнила, что от кислоты у нее пострадали лицо, руки, шея, спина и уши.

