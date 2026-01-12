Шесть человек и одна кошка: в квартире под Саратовом умерла целая семья

В городе Балаково Саратовской области погибла семья из шести человек. Тела обнаружили в квартире, где, по предварительным данным, был включен газ. NEWS.ru рассказывает, что известно о трагедии.

Два мертвых мальчика

Шесть трупов были обнаружены утром 12 января в квартире дома на улице Академика Жук. Известно, что среди погибших супруги — мужчина в возрасте 50 лет и 45-летняя женщина. Еще два трупа — их дети, мальчики девяти и четырех лет.

«Следствием предварительно установлено, что 12 января 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Академика Жук города Балаково, обнаружены тела шести человек, среди которых 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей — девяти и четырех лет, личности остальных устанавливаются», — рассказали в Следственном комитете.

Издание «СарИнформ» уточняет, что на месте ЧП также был обнаружен труп кошки, а двое неустановленных погибших тоже приходятся родственниками семейству. По информации издания, газовая колонка в доме обеспечивала подачу горячей воды.

Отравились газом?

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Вероятно, дома работало неисправное оборудование. Вскрытие двери проводилось сотрудниками МЧС. В Следственном комитете тем временем возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

«Следователями СК назначен комплекс судебных экспертиз, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СКР.

Также за проверку взялась областная прокуратура. Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор города Балаково Роман Яценко.

«Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном ведомстве.

Без запаха и цвета

У угарного газа нет запаха и цвета. Он распространяется незаметно, а его действие очень скоротечно. Вскоре после отравления кровь человека перестает переносить кислород. Человек в первую очередь теряет сознание, а после уже не может сам оказать себе помощь.

Эксперты рекомендуют при домашнем использовании устройств с угарным газом устанавливать специальные детекторы в помещениях. Ежегодно газовую технику должны осматривать специалисты, чтобы предотвратить опасные неисправности.

«Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные „мелочи“ способны привести к тяжелым последствиям. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Если использовать газовую плиту для обогрева, отравиться угарным газом вполне реально. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели», — дают советы эксперты из МЧС.

