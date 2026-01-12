Завести двигатель в мороз: что надо делать, чтобы оживить автомобиль

Зима в России — это не просто смена сезона, это ежегодный стресс-тест для любой техники. Когда столбик термометра опускается ниже отметки −25 °C, то даже новый автомобиль может не завестись. Но профессионалы знают: удачный пуск — это результат знаний и правильного алгоритма действий. Почему двигатель иногда не заводится в мороз и что надо делать водителю — в материале NEWS.ru.

Почему машина не заводится

В мороз против вас играют сразу два фактора: химическая деградация источника энергии и физическое изменение свойств смазочных материалов.

Сердце пусковой системы — аккумулятор. Внутри него происходит химическая реакция, и ее скорость зависит от температуры. При температуре −20 °C активность батареи падает примерно на 40–50% по сравнению с +20 °C. При этом потребность стартера в токе, наоборот, возрастает из-за густого масла. Мы получаем классические ножницы: энергии стало меньше, а требуется ее больше.

Вторая проблема — масло. Параметр вязкости, обозначенный на канистре (например, 5W-30), критически важен. Цифра перед буквой W (Winter) обозначает низкотемпературный предел прокачиваемости.

10W превращается в подобие меда уже при −25° C.

5W гарантирует проворачивание коленвала до −30 °C.

0W сохраняет текучесть до −35°C и ниже.

Правильный алгоритм запуска

Запуск двигателя в сильные холода требует от водителя соблюдения определенного ритуала. Ошибка же может привести к залитым свечам или посаженному аккумулятору.

Этап 1: пробуждение бортовой сети

Сядьте в машину, вставьте ключ или нажмите кнопку Start (но без нажатия педали тормоза/сцепления), чтобы включить зажигание. Не запускайте стартер сразу. Вы должны услышать жужжание бензонасоса — он создает рабочее давление системе. Также электроника должна опросить датчики.

Миф о дальнем свете: раньше советовали включить дальний свет, чтобы «разбудить» аккумулятор. Для современных батарей и особенно светодиодных фар это бессмысленно. Ток потребления LED-оптики слишком мал для разогрева электролита, а галогенки могут отнять драгоценные ампер-часы, которых и так мало. Эффективнее просто дать системе постоять с включенным зажиганием пару секунд.

Этап 2: отсечение лишних потребителей

Проверьте, выключено ли все: печка, подогревы сидений, руля, стекол, магнитола. Все эти системы забирают энергию у аккумулятора. А в момент пуска все должно идти только на стартер. Если вы оставили с вечера включенными дворники и они примерзли, попытка автозапуска может привести к сгоранию предохранителя или электромотора стеклоочистителей.

Этап 3: работа стартером

Попробуйте завести автомобиль. Крутите стартер не более пяти секунд. Если машина не завелась, прекратите. Длительное вращение стремительно сажает аккумулятор.

Главное правило: между попытками должна быть пауза минимум 1–2 минуты. За это время:

Аккумулятор немного восстановит заряд.

Остынет стартер.

Испарится часть бензина в цилиндрах, если вы их слегка «перелили».

Дизельные нюансы: парафин и свечи накала

Владельцам дизельных авто сложнее. Солярка содержит парафины, которые при охлаждении кристаллизуются. Существует два критических порога:

температура помутнения: парафин начинает выпадать в осадок, топливо мутнеет, но еще прокачивается;

предельная температура фильтруемости: кристаллы парафина забивают поры топливного фильтра и двигатель глохнет.

Важно, что так называемые антигели работают только как превентивная мера. Лить антигель в бак, когда солярка уже превратилась в «кисель», бесполезно. Химия не растворяет уже сформировавшиеся кристаллы, она лишь не дает расти новым.

Вторая особенность — свечи накаливания. Они разогревают камеру сгорания перед впрыском. Поэтому в сильный мороз поверните ключ, дождитесь, пока погаснет спиралька на панели, выключите зажигание и повторите процедуру 2-3 раза. Только после этого запускайте стартер.

Как правильно «прикуривать»

Если аккумулятор все-таки сдал, на помощь приходит донор. Однако современные автомобили, напичканные электроникой, крайне чувствительны к скачкам напряжения. Неправильное прикуривание может сжечь блоки управления на сумму, превышающую стоимость эвакуатора.

Вот что надо делать.

Подключение . Глушим машину-донора. Соединяем красным проводом плюс разряженного аккумулятора с плюсом донора.

. Глушим машину-донора. Соединяем красным проводом плюс разряженного аккумулятора с плюсом донора. Масса . Черный провод цепляем к минусу донора, а второй конец — не к минусу разряженного аккумулятора, а к чистому металлу двигателя (блок цилиндров, специальное ухо) запускаемой машины.

. Черный провод цепляем к минусу донора, а второй конец — не к минусу разряженного аккумулятора, а к чистому металлу двигателя (блок цилиндров, специальное ухо) запускаемой машины. Зарядка . Заводим донора и даем ему поработать 10–15 минут на оборотах около 2000. Наша цель — не завести вашу машину от генератора соседа, а подзарядить аккумулятор.

. Заводим донора и даем ему поработать 10–15 минут на оборотах около 2000. Наша цель — не завести вашу машину от генератора соседа, а подзарядить аккумулятор. Глушим донора, выключаем зажигание. И только теперь пробуем заводить вашу машину.

После пуска: греть или не греть?

Двигатель завелся. Что дальше? Греть мотор или нет? Мнения расходятся. Производители автомобилей уверяют, что можно сразу же стартовать. Но эксперты советуют все же немного постоять на месте с включенным силовым агрегатом.

«В сильные холода масло — даже хорошая современная синтетика — будет густой. Поэтому не надо спешить. Дайте мотору немного поработать, чтобы масло дошло до всех уголков двигателя. Но вот стоять по 20 минут смысла нет. Лучше двигателю вы не сделаете, просто потратите чуть больше топлива. 2–3 минуты — и все, можно ехать. Правда, не стоит сразу газовать и раскручивать мотор. Не больше 3000 оборотов для бензинового мотора — это будет правильная тактика. К тому же подвеска и амортизаторы тоже наверняка замерзли, им нужно время, чтобы вернуть эластичность», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Итог

Запуск в мороз — это не лотерея, а физика. Вот что надо делать, чтобы машина заводилась даже в сильные морозы.

Используйте качественное синтетическое масло 0W или 5W.

Следите за зарядом аккумулятора, если батарея старая и уже подводила вас — купите новую.

Не надо крутить стартер дольше пяти секунд.

Если машина не завелась с пятой попытки, лучше вызвать такси.

