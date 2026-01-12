Патриарх Варфоломей вынашивает планы по вытеснению русского православия с территории балтийских стран, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В заявлении говорится, что епископ Константинопольского патриархата заручился поддержкой британских спецслужб.

Расчленивший православную Украину патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве. Теперь он устремил свое черное око на страны Балтии. Этот «дьявол во плоти» одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Варфоломей договорился с властями стран Прибалтики и действует вразрез с интересами Русской православной церкви. Опираясь на поддержку местных националистов и радикалов, он хочет дистанцировать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает призыв экспертов Совета ООН по правам человека к властям Украины прекратить давление на Украинскую православную церковь и связанных с ней священнослужителей, правозащитников и журналистов. По словам дипломата, в организации признали нарушение свободы вероисповедания на Украине.