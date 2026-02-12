Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 19:34

Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа

«Газпром»: в единственном ПХГ Прибалтики осталось менее четверти запасов газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Инчукалнском подземном хранилище газа, единственном в Прибалтике, осталось менее четверти запасов, сообщили в пресс-службе «Газпрома». Компания ссылается на данные Gas Infrastructure Europe и оператора Conexus Baltic Grid.

В Инчукалнском подземном газовом хранилище <…> осталось менее 25% запасов, — сказано в сообщении.

Сложившаяся ситуация создает угрозу надежному газоснабжению жителей Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, отметили в концерне. Все запасы, подготовленные к зимнему сезону, уже отобраны, сейчас идет откачка из резервов предыдущих лет.

До минимального за последние пять лет уровня заполненности хранилищу осталось всего 100 млн кубометров газа, подчеркнули в компании. В феврале среднесуточный объем отбора из этого ПХГ превышает 10 млн кубометров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха дешевой российской энергии для стран Европы подошла к концу в 2022 году. Политик уверен, что возврата к прошлому не будет.

Прежде посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению доходов населения. Он назвал политику ЕС в сфере энергетики ущербной. Дипломат отметил, что электричество и газ обходятся бельгийскому бизнесу втрое дороже, чем в США.

Прибалтика
газ
Газпром
ПГХ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему малые города становятся центрами для логистических инноваций
Рютте раскрыл, с чем связана безопасность НАТО
Мужчина поигрался с граненым стаканом и попал под нож
Правительство перенесло сроки уплаты утильсбора для автопрома
Суд отказал курскому блогеру Сошникову в возврате Porsche за 24 млн рублей
На Украине раскрыли схему торговли бронью от мобилизации
Суд огласил приговор пенсионеру, спалившему авто полиции на Арбате
Глава УАФ запросил встречу с президентом ФИФА из-за России
Захарова раскрыла, каким взглядом Эпштейн смотрел на Украину
Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
В Кремле раскрыли, какое событие подтолкнуло Путина к карьере разведчика
Новое поручение Путина, новые факты о поверке счетчиков: что дальше
Почему доверие становится решающим фактором в выборе поставщика топлива
В Минкультуры Украины захотели запретить литературу на русском языке
В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине
Верховная рада приняла волевое решение из-за диареи у депутатов
Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.