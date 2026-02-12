Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа «Газпром»: в единственном ПХГ Прибалтики осталось менее четверти запасов газа

В Инчукалнском подземном хранилище газа, единственном в Прибалтике, осталось менее четверти запасов, сообщили в пресс-службе «Газпрома». Компания ссылается на данные Gas Infrastructure Europe и оператора Conexus Baltic Grid.

В Инчукалнском подземном газовом хранилище <…> осталось менее 25% запасов, — сказано в сообщении.

Сложившаяся ситуация создает угрозу надежному газоснабжению жителей Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, отметили в концерне. Все запасы, подготовленные к зимнему сезону, уже отобраны, сейчас идет откачка из резервов предыдущих лет.

До минимального за последние пять лет уровня заполненности хранилищу осталось всего 100 млн кубометров газа, подчеркнули в компании. В феврале среднесуточный объем отбора из этого ПХГ превышает 10 млн кубометров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха дешевой российской энергии для стран Европы подошла к концу в 2022 году. Политик уверен, что возврата к прошлому не будет.

Прежде посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению доходов населения. Он назвал политику ЕС в сфере энергетики ущербной. Дипломат отметил, что электричество и газ обходятся бельгийскому бизнесу втрое дороже, чем в США.