Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 16:36

Захарова поддержала призыв ООН прекратить преследование УПЦ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия поддерживает призыв экспертов Совета ООН по правам человека к властям Украины прекратить давление на Украинскую православную церковь и связанных с ней священнослужителей, правозащитников и журналистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ООН заявили о нарушении свободы вероисповедания на Украине.

Дипломат напомнила, что 1 октября были опубликованы материалы совместного заявления группы экспертов СПЧ ООН, где выражается обеспокоенность ограничениями на Украине. Эти меры, как отмечается в документе, вводились под предлогом связей УПЦ с Московским патриархатом.

Мы со своей стороны поддерживаем призыв ооновских экспертов к украинским так называемым властям пересмотреть печально известные упомянутые [в заявлении] законы и прекратить судебное разбирательство и административные меры в отношении духовенства, правозащитников и журналистов, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины за последние три года открыла уже 180 дел против священников Украинской православной церкви, из них 23 дела возбуждено в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.

УПЦ
МИД России
ООН
Украина
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мелочь»: депутат о желании Евросоюза развернуть дроны на границе с Россией
В ЕС предложили способ подготовиться к возможному конфликту с Россией
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.