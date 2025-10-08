Захарова поддержала призыв ООН прекратить преследование УПЦ

Россия поддерживает призыв экспертов Совета ООН по правам человека к властям Украины прекратить давление на Украинскую православную церковь и связанных с ней священнослужителей, правозащитников и журналистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в ООН заявили о нарушении свободы вероисповедания на Украине.

Дипломат напомнила, что 1 октября были опубликованы материалы совместного заявления группы экспертов СПЧ ООН, где выражается обеспокоенность ограничениями на Украине. Эти меры, как отмечается в документе, вводились под предлогом связей УПЦ с Московским патриархатом.

Мы со своей стороны поддерживаем призыв ооновских экспертов к украинским так называемым властям пересмотреть печально известные упомянутые [в заявлении] законы и прекратить судебное разбирательство и административные меры в отношении духовенства, правозащитников и журналистов, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины за последние три года открыла уже 180 дел против священников Украинской православной церкви, из них 23 дела возбуждено в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.