11 сентября 2025 в 18:41

Число открытых на Украине дел против священников достигло 180

Служба безопасности Украины за последние три года открыла уже 180 дел против священников канонической Украинской православной церкви, сообщает издание «Украинская правда». По его информации, из них 23 дела возбуждены в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.

Как уточнило издание, всего дел по этой статье открыто 45. Еще 33 дела против священнослужителей УПЦ касаются коллаборационной деятельности. Также 11 дел открыты по статье об изготовлении коммунистической символики, 10 — по статье о государственной измене и еще пять — о пособничестве России.

Ранее спецпредставитель министра иностранных дел России Михаил Мелех заявил, что решение украинских властей ликвидировать Киевскую митрополию направлено на захват собственности и полный разгром церкви. По его словам, Киев продолжает уничтожение духовно-культурной основы страны.

Мелех также констатировал, что украинские власти используют методы физического и психологического давления против Украинской православной церкви. При этом, по его словам, давление сопровождается захватами храмов и ущемлением прав верующих.

