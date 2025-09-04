В МИД России раскрыли методы давления Киева на УПЦ МИД: Киев ведет войну с Украинской православной церковью с помощью насилия

Киевские власти используют методы физического и психологического давления против Украинской православной церкви, заявил спецпредставитель МИД России Михаил Мелех. По его словам, давление сопровождается захватами храмов и ущемлением прав верующих.

Под предлогом заботы о национальных интересах страны украинские власти на протяжении многих лет ведут открытую войну с Церковью методами физического и психологического насилия над верующими и священнослужителями, а также посредством рейдерских захватов храмов при церковных общинах УПЦ на основании подложных документов, — отметил Мелех.

Он подчеркнул, что подобные действия стали обычной практикой, а число таких случаев исчисляется сотнями. По его мнению, конечной целью властей является передел собственности, который он назвал грабежом.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности России продолжить переговоры с Украиной в Стамбуле и рассмотреть повышение уровня делегаций. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании конфликта и оценивает посреднические усилия США.