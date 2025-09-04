Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:05

В МИД России раскрыли планы по продолжению диалога с Украиной

Галузин: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в Стамбуле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия готова продолжать переговоры с Украиной в Стамбуле и рассматривает возможность повышения уровня делегаций, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта политико-дипломатическими методами, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной. В этом контексте отмечаем посреднические усилия американской стороны, — подчеркнул Галузин.

Он также отметил, что российская сторона предложила сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам еще в июле, однако ответа от Киева не поступило. По словам замминистра, позиция украинских властей пока остается неконструктивной, что затрудняет реализацию достигнутых договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский еще не готовы к переговорам по урегулированию конфликта. По его мнению, в ближайшее время «что-то должно произойти», что повлияет на их позиции.

Россия
Украина
переговоры
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура выясняет обстоятельства крушения самолета в Рязанской области
«Там любят спорт»: в Госдуме выступили за проведение Игр России и КНДР
Тихонов оценил идею Дегтярева объединить федерации лыж и биатлона
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали мужчину с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.