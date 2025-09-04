В МИД России раскрыли планы по продолжению диалога с Украиной Галузин: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия готова продолжать переговоры с Украиной в Стамбуле и рассматривает возможность повышения уровня делегаций, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта политико-дипломатическими методами, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной. В этом контексте отмечаем посреднические усилия американской стороны, — подчеркнул Галузин.

Он также отметил, что российская сторона предложила сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам еще в июле, однако ответа от Киева не поступило. По словам замминистра, позиция украинских властей пока остается неконструктивной, что затрудняет реализацию достигнутых договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский еще не готовы к переговорам по урегулированию конфликта. По его мнению, в ближайшее время «что-то должно произойти», что повлияет на их позиции.