Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:26

МИД России осудил решение о ликвидации Киевской митрополии

МИД РФ: решение ликвидировать Киевскую митрополию направлено на разгром церкви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение украинских властей ликвидировать Киевскую митрополию направлено на захват собственности и полный разгром церкви, заявил спецпредставитель главы МИД РФ Михаил Мелех. По его словам, руководство Украины продолжает намеренное уничтожение духовно-культурной основы своего государства. Дипломат убежден, что Киев лишает миллионы людей исторической памяти.

Руководство Украины продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы своего государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. При этой экзекуции о правах верующих даже не вспоминают, — подчеркнул Мелех.

Дипломат добавил, что решение Киева не выдерживает никакой критики с правовой точки зрения и нарушает конституцию. Мелех сравнил происходящее с грабежом. После ликвидации головной структуры УПЦ Украина планирует в одностороннем порядке расторгнуть все заключенные с церковью соглашения об аренде и изъять имущество, указал дипломат.

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии. Глава ведомства Виктор Еленский пояснил, что УПЦ не предоставила доказательств своей независимости от РПЦ.

МИД РФ
Киев
церковь
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму в пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.