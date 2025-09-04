Решение украинских властей ликвидировать Киевскую митрополию направлено на захват собственности и полный разгром церкви, заявил спецпредставитель главы МИД РФ Михаил Мелех. По его словам, руководство Украины продолжает намеренное уничтожение духовно-культурной основы своего государства. Дипломат убежден, что Киев лишает миллионы людей исторической памяти.

Руководство Украины продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы своего государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. При этой экзекуции о правах верующих даже не вспоминают, — подчеркнул Мелех.

Дипломат добавил, что решение Киева не выдерживает никакой критики с правовой точки зрения и нарушает конституцию. Мелех сравнил происходящее с грабежом. После ликвидации головной структуры УПЦ Украина планирует в одностороннем порядке расторгнуть все заключенные с церковью соглашения об аренде и изъять имущество, указал дипломат.

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии. Глава ведомства Виктор Еленский пояснил, что УПЦ не предоставила доказательств своей независимости от РПЦ.