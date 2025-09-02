На Украине подали иск о прекращении работы УПЦ Служба по этнополитике подала иск о прекращении работы Киевской митрополии УПЦ

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в Высший административный суд о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви как юридического лица, заявил глава службы Виктор Еленский на брифинге. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, УПЦ не представила доказательств своей независимости от РПЦ, что стало основанием для судебного процесса о ее полной ликвидации.

Иск был подан 29 августа после отказа УПЦ выполнить требования ведомства о предоставлении документов, подтверждающих выход из структуры Русской православной церкви. 27 августа ГСУЭСС объявила УПЦ аффилированной с РПЦ, а это в соответствии с законом «О защите конституционного строя» означает, что через 60 дней церковь лишится права пользоваться государственным и коммунальным имуществом.

Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области на западе Украины. Протоиерея и отца пяти детей поместили на Ровенском полигоне.