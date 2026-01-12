Полуголого мужчину с ножом в руке заметили у здания ГАИ в Мытищах

В Мытищах у здания ГАИ заметили полуголого мужчину, который держал в руке нечто похожее на нож, передает MK.RU. В другой руке у него был телефон.

По информации канала, сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали и задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Отмечается, что он находился в неадекватном состоянии.

