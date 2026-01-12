Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 14:41

Полуголого мужчину с ножом в руке заметили у здания ГАИ в Мытищах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Мытищах у здания ГАИ заметили полуголого мужчину, который держал в руке нечто похожее на нож, передает MK.RU. В другой руке у него был телефон.

По информации канала, сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали и задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Отмечается, что он находился в неадекватном состоянии.

Ранее в Петрозаводске ученик восьмого класса пришел на урок истории с ножом, на руках у него были нарисованы свастики. Школа оперативно передала информацию правоохранителям, однако родители учеников считают, что руководство учебного заведения пытается замять ситуацию. Семьи школьников опасаются, что школа скрывает подробности произошедшего, и самостоятельно обратились с заявлениями в полицию.

До этого сообщалось, что в Киеве школьник напал на учительницу и одноклассника с ножом. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и начали расследование.

