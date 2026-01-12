Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:32

Украинский школьник напал с ножом на учителя и одноклассника

Школьника задержали после нападения на учителя и одноклассника в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Киеве задержали школьника, который напал на учительницу и одноклассника с ножом, сообщили в полиции. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По информации правоохранительных органов, сообщение о происшествии поступило на номер экстренной службы 12 января в 08:45 по московскому времени. По предварительным данным, один из учащихся принес в школу нож и набросился на педагога и одноклассника. Сотрудники полиции продолжают расследование на месте происшествия.

Ранее в Курске девятиклассник ранил одноклассника ножом на уроке. Пострадавший сам добрался до медпункта, где ему оказали помощь, затем его госпитализировали в областную больницу № 2. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Руководство школы не уведомило родителей, а педагоги видели нож у нападавшего, но не предприняли мер.

До этого в Москве местный житель напал на полицейского. Инцидент произошел 7 января у подъезда жилого дома на улице Ставропольской. Мужчина минимум дважды ударил сотрудника правоохранительных органов ножом в шею. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Киев
школьники
нападения
ножи
