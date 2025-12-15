Медведева откровенно рассказала, зачем сделала ринопластику

Российская фигуристка Евгения Медведева в беседе с телеведущей и блогером Аленой Водонаевой на своем YouTube-канале призналась, что сделала ринопластику по эстетическим соображениям, а не по медицинским показаниям. Тем не менее она подчеркнула, что искривление носа у нее все-таки было.

Я не стала придумывать историю про искривление, хотя оно и было. Я сделала это ради красоты, — объяснила Медведева.

В ходе разговора Водонаева призналась, что также размышляет о ринопластике из-за горбинки на носу, но ее останавливает страх. Телеведущая переживает из-за возможных осложнений, которые могут коснуться работы мозга. По ее словам, это огромный риск.

Медведева ответила, что считает ринопластику лучшим решением в своей жизни. Фигуристка заявила, что операция помогла ей обрести уверенность в себе после долгих лет травли из-за внешности.

В ноябре Евгения Медведева сообщила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Она написала, что знаменательное событие произошло еще 7 ноября. Слухи об этом появились после того, как фигуристка появилась на Гран‑при России в Казани с кольцом на безымянном пальце правой руки.