11 ноября 2025 в 15:54

Фигуристка Медведева подтвердила помолвку

Хореограф Гайнутдинов сделал предложение фигуристке Медведевой

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Она написала, что знаменательное событие произошло еще 7 ноября.

Спортсменка разместила видео, на котором будущий муж делает ей предложение. Гайнутдинов произнес трогательную речь, встал на одно колено и преподнес кольцо своей избраннице, а также большой букет алых роз. Медведева так растрогалась, что даже расплакалась.

Я могу пообещать, что я всегда буду рядом. Я буду делать все возможное для тебя, — произнес Гайнутдинов.

Медведева и Гайнутдинов познакомились в 2024 году на съемках шоу «Звездные танцы». Их отношения стали известны публике летом этого года, когда фигуристка подтвердила их роман. Танцор признавался, что изначально отказался от участия в проекте из-за занятости, но предложение поработать со спортсменкой заставило его согласиться.

Ранее Медведева появилась на Гран‑при России в Казани с кольцом на безымянном пальце правой руки. Тогда фигуристка не афишировала грядущее бракосочетание.
свадьбы
помолвка
кольца
Евгения Медведева
